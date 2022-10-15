Московский суд заочно арестовал командира украинской бригады

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Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Котлика за обстрел гражданского населения и разграбление имущества в Донбассе. Об этом стало известно в субботу, 15 октября.

— Мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ, — заявила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Как уточняется, Котлик был объявлен в международный розыск. Статья, по которой его обвиняют, предусматривает до 20 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи возбуждением уголовного дела против председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на Украине.

10 октября СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева. Ему инкриминируют совершение преступления по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».