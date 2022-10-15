Четыре автомобиля столкнулись на проспекте Мира

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Россия, Москва, проспект Мира, 46 Карта всех событий

На проспекте Мира в районе дома № 46 произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Как уточняется, на данный момент на месте происшествия работают московские оперативные службы.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Московской области осуществляется по двум полосам из четырех, передает Telegram-канал «Дептранс Оперативно».

14 октября сообщалось, что на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария произошла на 52-м километре Варшавского шоссе. В результате ДТП один из них опрокинулся в кювет.

Еще одна иномарка перевернулась в результате ДТП на Каланчевской улице в районе дома № 15. В результате аварии никто не пострадал.