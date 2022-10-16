Диетолог Гинзбург назвал лучший антистрессовый напиток

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Какао является лучшим антистрессовым напитком, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

— Какао обладает сосудорасширяющим действием, улучшает питание головного мозга. Там есть витамины группы B, которые тоже резко улучшают питание головного мозга, снижают его возбудимость, — отметил врач.

По его словам, в состав напитка входит и магний, который также способствует нормализации работы головного мозга. Кроме того, подчеркнул диетолог, какао снижает тревожность и помогает снять стресс.

Если же человек нервничает на постоянной основе, Гинзбург посоветовал включить в рацион морскую рыбу, кефир, простоквашу, овощи и грубый бородинский хлеб, передает «Москва 24».

До этого врач-терапевт Лариса Алексеева также назвала «Вечерней Москве» напиток, который помогает избавиться от стресса. По ее мнению, успокоиться помогает один из видов чая.