Два мирных жителя пострадали из-за обстрела здания администрации в Донецке

Фото: Telegram / Алексей КулемZин

По предварительной информации, двое мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в Донецке. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в воскресенье, 16 октября.

— При обстреле городской администрации Донецка на улице Артема ранения получили мирные жители: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1984 года рождения, — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что пострадавших доставили в больницу.

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До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли здание городской администрации. В результате окна здания оказались выбиты, а также сгорели три припаркованных рядом автомобиля.

14 октября в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины загорелась подстанция мощностью 110 киловаттов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что примерное время переключения на резервные источники составит четыре часа.