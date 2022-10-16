ВСУ обстреляли здание горадминистрации Донецка

Фото: Telegram / Алексей КулемZин

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, в результате удара пострадало здание городской администрации, сообщил глава столицы ДНР Алексей Кулемзин в воскресенье, 16 октября.

— По мирным жителям выпущено еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров, — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в результате обстрела стекла здания горадминистрации были выбиты, а три стоявшие поблизости автомобиля полностью сгорели. На месте происшествия уже работают пожарные, информации о пострадавших пока нет.

14 октября в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины загорелась подстанция мощностью 110 киловаттов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что примерное время переключения на резервные источники составит четыре часа.

В этот же день над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Как уточняется, примерно в 12:50 по московскому времени в центре Белгорода прогремел взрыв. Потом в течение 20 минут последовали еще шесть взрывов, а в небе показались следы работы ПВО.

8 октября сообщалось, что ВСУ нанесли удары по Иловайску в Донецкой народной республике с помощью шести ракет из установки М142 HIMARS.