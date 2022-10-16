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Движение трамваев восстановили в Ростокинском проезде

Виктория Родимкина
Город
Движение трамваев восстановили в Ростокинском проезде
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ростокинский проезд Карта всех событий

В Ростокинском проезде в столице восстановили движение трамваев. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 16 октября.

— Восстановлено движение трамваев в Ростокинском проезде, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

До этого сообщалось, что трамваи № 11 и 25 по техническим причинам задерживаются в районе остановки «Станция юных натуралистов». Пассажиров просили внимательно следить за объявлениями водителей, так как маршруты были изменены.

До этого в дептрансе рассказали об открытии восьми новых точек велопроката в Балашихе и девяти станций в Сколкове.

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