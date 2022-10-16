Бешенство Штатов: почему слова Аббаса на встрече с Путиным разгневали Белый дом

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В Белом доме «пришли в ярость» из-за слов президента Палестины Махмуда Аббаса, произнесенных им на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Астане. Аббас заявил о недоверии к США и о недопустимости того, чтобы Штаты в одиночку занимались разрешением арабо-израильского конфликта. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Сергей Марков, из-за политики двойных стандартов США полностью потеряли любые шансы в дальнейшем влиять на Палестину.

Он пояснил, что более пяти лет назад США создали целый план по ближневосточному урегулированию:

— Его еще называют «Сделкой века». Это был план администрации президента США Дональда Трампа по взаимному признанию Израиля и Палестины. План содержал политические и экономические главы. В него входили предложения по решению вопроса с границами стран, о статусе некоторых населенных пунктов (Иерусалима и сектора Газа), судьбе беженцев, заключенных и иные аспекты.

Однако проблема в том, отметил политолог, что США всегда поддерживали израильтян и параллельно пытались построить отношения с палестинцами:

— Вашингтон хотел усидеть, как всегда, на двух стульях, чтобы контролировать ситуацию и в Израиле, и в Палестине. Более того, на протяжении многих лет американские спецслужбы совместно с израильскими создавали внутри Палестины группировки, которые конфликтовали, разрушая тем самым государственный строй. Когда в администрации Аббаса это зафиксировали, то даже враждующие стороны внутри Палестины объединились и создали мощную коалицию, чтобы противостоять иностранным спецслужбам.

По мнению Маркова, все это поселило зерно сомнения в Палестине относительно искренности намерений Белого дома урегулировать ситуацию между враждующими сторонами:

— Теперь же, когда понятно, что Вашингтон продолжает быть на стороне Израиля, Аббас надеется решить вопрос со своим давним оппонентом, прибегая к посредническим услугам Москвы. Кроме того, ему нужно показать, что теперь он в союзе со злейшим врагом США — Россией.

Политолог предположил, что Россия продолжит поддерживать Палестину в конфликте с Израилем. Кроме того, страны будут тесно сотрудничать в дальнейшем:

— Отношения между Москвой и Иерусалимом на данный момент ухудшились. Зато РФ активно сотрудничает со странами, которые не поддержали антироссийскую риторику Запада. А в их числе не только Египет, Саудовская Аравия, но и богатые Объединенные Арабские Эмираты.

Зная об этом, Палестина еще активнее пытается быть в союзе с РФ, что раздражает Вашингтон, поскольку он теряет последние рычаги влияния на Аббаса, заключил собеседник «ВМ».

Переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Палестины Махмуда Аббаса состоялись 13 октября на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Лидеры обсудили развитие гуманитарных и экономических связей. При этом российский президент подчеркнул принципиальный характер позиции РФ касательно палестино-израильского урегулирования.