Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Сказали: будешь крестным отцом»: принявший роды таксист поделился впечатлениями

Георгий Соланович
Город
«Сказали: будешь крестным отцом»: принявший роды таксист поделился впечатлениями
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичный таксист Сунатулло Мирзоев помог принять роды у пассажирки во время поездки. По словам водителя, он был рад, что смог помочь женщине.

Интересное событие случилось 15 октября. Беременная женщина, как рассказал таксист, подошла к машине, но садиться не стала: она стояла и держалась за дверь, и тогда мужчина понял, что у нее начались схватки. Женщина стала кричать на всю улицу и упала на заднее сиденье.

— Голову держу, она тоже держит. Она орет, я ору. Я положил ребенка на живот ей. Куртку снял, на ребенка положил, чтобы он не замерз. Это была девочка, кстати, — пояснил Мирзоев.

Приехав в роддом, водитель обнаружил, что их не ждали, и ему пришлось несколько минут сигналить, чтобы к машине вышел охранник и открыл ворота.

— Я в этот роддом зашел, как к себе домой, как будто моя жена рожает, я не знаю. И все, сказали: «Ты будешь крестным отцом». Я сказал: «Конечно!» Я так удивился, говорю: «Да, вообще прекрасно», — рассказал таксист.

Об этом он рассказал Telegram-каналу SHOT.

Видео: Telegram / Московские новости

В июле в столичном метрополитене случилось похожее событие — на станции метро «Марксистская» пассажирка родила девочку. «Вечерняя Москва» из первых уст узнала подробности о том, как проходили роды.

Такси Беременность Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте