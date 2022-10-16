«Сказали: будешь крестным отцом»: принявший роды таксист поделился впечатлениями

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичный таксист Сунатулло Мирзоев помог принять роды у пассажирки во время поездки. По словам водителя, он был рад, что смог помочь женщине.

Интересное событие случилось 15 октября. Беременная женщина, как рассказал таксист, подошла к машине, но садиться не стала: она стояла и держалась за дверь, и тогда мужчина понял, что у нее начались схватки. Женщина стала кричать на всю улицу и упала на заднее сиденье.

— Голову держу, она тоже держит. Она орет, я ору. Я положил ребенка на живот ей. Куртку снял, на ребенка положил, чтобы он не замерз. Это была девочка, кстати, — пояснил Мирзоев.

Приехав в роддом, водитель обнаружил, что их не ждали, и ему пришлось несколько минут сигналить, чтобы к машине вышел охранник и открыл ворота.

— Я в этот роддом зашел, как к себе домой, как будто моя жена рожает, я не знаю. И все, сказали: «Ты будешь крестным отцом». Я сказал: «Конечно!» Я так удивился, говорю: «Да, вообще прекрасно», — рассказал таксист.

Об этом он рассказал Telegram-каналу SHOT.

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В июле в столичном метрополитене случилось похожее событие — на станции метро «Марксистская» пассажирка родила девочку. «Вечерняя Москва» из первых уст узнала подробности о том, как проходили роды.