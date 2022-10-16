Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Выкопаю его сам»: Барецкий пообещал доказать, что Моисеев был его отцом

Евгений Белоусов
Общество
«Выкопаю его сам»: Барецкий пообещал доказать, что Моисеев был его отцом
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Шоумен Стас Барецкий утверждает, что покойный певец и балетмейстер Борис Моисеев был его отцом.

— Если я этого не добьюсь, то выкопаю его сам и отвезу в лабораторию. Все анализы готов оплатить. Это моя надежда, что я, наконец-то, обрету отца, — сказал он.

Барецкий намеревается доказать свою правоту при помощи ДНК-теста. В настоящее время шоумен планирует добиваться эксгумации тела артиста.

Шоумен также открыто заявляет, что рассчитывает получить наследство Моисеева, передает издание «Подмосковье сегодня».

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября в возрасте 69 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 2 октября, на похороны артиста собрались многие деятели культуры.

«Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни певца. В последние годы у артиста наблюдались проблемы со здоровьем, он практически не выходил в свет.

Народный художник России Никас Сафронов задумался, каким должен быть памятник Моисееву. Художник считает, что памятник должен быть как минимум небанальным.

В качестве хорошего примера Сафронов привел памятник Никите Хрущеву авторства скульптора Эрнста Неизвестного. Главное, считает художник, чтобы было видно лицо Моисеева.

Знаменитости Стас Барецкий Борис Моисеев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте