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МИД Украины: Князь Владимир хотел вступления страны в ЕС

Евгений Белоусов

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МИД Украины: Князь Владимир хотел вступления страны в ЕС
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Князь Владимир Святославич желал вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом заявили в пресс-службе украинского МИД в воскресенье, 16 октября.

— В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС, — говорится в сообщении.

Именно поэтому, считают во внешнеполитическом ведомстве, якобы он и принял решение в X веке о крещении Руси. В министерстве подчеркнули, что Украина и Европа всегда были друзьями, а сейчас Киев продолжает стремления Владимира Крестителя, передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что у Киева практически нет шансов попасть в НАТО.

Вероятнее всего, украинский лидер рассчитывает, что альянс решит пойти против своего устава ради борьбы с Россией, резюмировал эксперт.

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