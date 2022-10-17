Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Студенты медколледжа спасли жизнь пассажиру маршрутки в в Свердловской области

Егор Провоторов
Общество
Студенты медколледжа спасли жизнь пассажиру маршрутки в в Свердловской области
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Четверо второкурсников медицинского колледжа в Свердловской области спасли жизнь пассажиру маршрутного такси, вовремя диагностировав у него инсульт. По информации пресс-службы регионального Минздрава, молодые люди отвели мужчину в ближайшее медучреждение.

Студенты ехали на маршрутке на занятия. Они обратили внимание на странное поведение одного из пассажиров. У мужчины была путанная речь, однако при этом он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Вместе они вышли на близлежащей остановке и увидели, что местный житель полностью дезориентирован, у него нарушена координация. Студенты предположили, что у пассажира маршрутки случился инсульт, поэтому отвели его в приемное отделение больницы, находящееся в 20 метрах от остановки.

Врачи медучреждения госпитализировали мужчину, диагноз оказался верным. Наблюдательность студентов спасла ему жизнь, он поправляется, в ближайшее время его выпишут из больницы, пишет пресс-служба Минздрава Свердловской области.

На прошлой неделе сотрудники полиции спасли девушку, которая находилась в опасности на семнадцатом этаже одного из домов в подмосковном Королеве.

Медицина Свердловская область Студенты Колледжи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте