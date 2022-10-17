Студенты медколледжа спасли жизнь пассажиру маршрутки в в Свердловской области

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Четверо второкурсников медицинского колледжа в Свердловской области спасли жизнь пассажиру маршрутного такси, вовремя диагностировав у него инсульт. По информации пресс-службы регионального Минздрава, молодые люди отвели мужчину в ближайшее медучреждение.

Студенты ехали на маршрутке на занятия. Они обратили внимание на странное поведение одного из пассажиров. У мужчины была путанная речь, однако при этом он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Вместе они вышли на близлежащей остановке и увидели, что местный житель полностью дезориентирован, у него нарушена координация. Студенты предположили, что у пассажира маршрутки случился инсульт, поэтому отвели его в приемное отделение больницы, находящееся в 20 метрах от остановки.

Врачи медучреждения госпитализировали мужчину, диагноз оказался верным. Наблюдательность студентов спасла ему жизнь, он поправляется, в ближайшее время его выпишут из больницы, пишет пресс-служба Минздрава Свердловской области.

На прошлой неделе сотрудники полиции спасли девушку, которая находилась в опасности на семнадцатом этаже одного из домов в подмосковном Королеве.