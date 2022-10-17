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Зеленский рассказал о направлениях, на которых ВСУ приходится «очень тяжело»

Егор Провоторов
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Зеленский рассказал о направлениях, на которых ВСУ приходится «очень тяжело»
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут «очень тяжелые бои» в окрестностях Бахмута и Соледара, сообщил в воскресенье, 16 сентября, президент страны Владимир Зеленский.

— Ключевые горячие точки в Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои, — заметил президент Украины в вечернем видеообращении к населению, которое приводит РИА Новости.

В минувшую субботу, 15 октября, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российская армия не дала возможности ВСУ перейти в наступление на Бериславском направлении под Херсоном.

До этого стало известно, что западные наемники попали в ловушку в Запорожской области. Об этом сообщил в пятницу, 14 октября, член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

13 октября военные подразделения РФ эвакуировали жителей подконтрольных им районов Соледара, Артемовска и еще ряда освобожденных населенных пунктов.

Украина Армия Владимир Зеленский Донбасс
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