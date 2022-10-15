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Власти Херсона заявили о провале наступления украинских войск

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Власти Херсона заявили о провале наступления украинских войск
Фото: depositphotos

Российская армия не дала возможности ВСУ перейти в наступление на Бериславском направлении под Херсоном. Об этом в субботу, 15 октября, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Армия России полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении Херсонской области, — написал он на своей странице в Telegram.

По его словам, гражданам, которые проживают на правобережной части региона, стоит отойти от линии соприкосновения.

До этого стало известно, что западные наемники попали в ловушку в Запорожской области. Об этом сообщил в пятницу, 14 октября, член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

13 октября военные подразделения РФ эвакуировали жителей подконтрольных им районов Соледара, Артемовска и еще ряда освобожденных населенных пунктов.

В минувшую субботу, 8 октября, украинские войска нанесли удары по Иловайску в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью шести ракет из установки М142 HIMARS. Также в 0:13 ВСУ обстреляли пятью снарядами натовского калибра 155 миллиметров Кировский и Петровский районы Донецка.

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