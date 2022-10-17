Украинские СМИ связали дефицит яиц в стране с потерей Херсонской области

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На Украине вновь подорожали куриные яйца, десяток теперь стоит не менее 80 гривен (порядка 135 рублей). Об этом пишут украинские СМИ.

Производители украинской фермерской продукции считают, что рост цен связан с воссоединением Херсонской области с Россией.

По словам министра аграрной политики Украины Николая Сольского, несколько птицефабрик прекратили свою работу после начала российской специальной военной операции по защите Донбасса. При этом чиновник указал на то, что функционирующие предприятия не торопились увеличивать темпы производства, пишет газета «Известия».

В «Союзе птицеводов Украины» также пояснили, что комплекс «Чернобаевский», который являлся крупнейшим производителем яиц на Украине, находится на территории Херсонской области, которая теперь вошла в состав России.

В минувшее воскресенье, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил об ограничении поставок электроэнергии в ряде украинских городов. В своем видеообращении к населению страны политик отметил, что энергетикам приходится ограничивать поставки электричества в некоторых городах и районах страны, чтобы «стабильно работала вся система».