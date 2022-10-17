Зеленский заявил об ограничении поставок электроэнергии на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 16 октября, заявил об ограничении поставок электроэнергии в ряде украинских городов.

В своем воскресном видеообращении к населению страны политик отметил, что энергетикам приходится ограничивать поставки электричества в некоторых городах и районах страны, чтобы «стабильно работала вся система».

Владимир Зеленский также призвал жителей государства сократить потребление электроэнергии и использовать его только в вечернее время — с 17 до 23 часов, пишет РИА Новости.

В минувший четверг, 13 октября, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что критическая инфраструктура под Киевом пострадала от ударов дронов-камикадзе.

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам главы государства, в случае повторения террористических действий на территории России Москва даст жесткий ответ.