В офисе Зеленского заявили об ударах по объектам критической инфраструктуры под Киевом

Фото: kyivcity.gov.ua

Критическая инфраструктура под Киевом пострадала от ударов. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил заместитель главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

— Киевщина. Очередные удары дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры, — цитирует его РИА Новости.

До этого сообщалось, что мощные взрывы прогремели в украинских городах Ровно и Кривой Рог. Также сообщалось о взрывах в Одесской и Винницкой областях Украины.

10 октября стало известно о других взрывах в Киеве и ряде других городов. Президент Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихала по всей стране, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам главы государства, в случае повторения террористических действий на территории России Москва даст жесткий ответ.