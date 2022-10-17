Военные ЛНР взяли в плен шестерых украинских разведчиков в Харьковской области

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Группа из шести украинских разведчиков была взята в плен военными Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) на Сватовском направлении в Харьковской области. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказал один из пленных, служащий 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной.

По его словам, разведчики обязаны были пройти три километра, чтобы завести группу. После прохождения двух третей пути два сотрудника ВСУ пошли на разведку и не вернулись, это были командир группы и его товарищ.

Военнослужащий рассказал РИА Новости, что когда раздались выстрелы, он решил вернуться за помощью, однако был ранен в ногу и попал в плен.

Накануне находящийся в плену заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск майор Николай Мищенко заявил, что украинские военные в Мариуполе занимались мародерством, при этом они использовали символику Вооруженных сил России.

Он рассказал, что его батальон располагался на заводе имени Ильича. Бойцы осуществляли вылазки в город.