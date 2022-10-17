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Школы, колледжи и суды в Керчи экстренно эвакуированы

Лейла Алиева
Происшествия
Школы, колледжи и суды в Керчи экстренно эвакуированы
Фото: Unsplash

В связи с сообщениями о минировании все суды, детские сады, школы и колледжи Керчи эвакуируют. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков, в понедельник, 17 октября.

— Во все суды, школы, детские сады, колледжи поступили сообщения о минировании. Проводится эвакуация согласно регламентам, — приводит его слова ТАСС.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате случившегося произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов рассказал «Вечерней Москве», что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев. Как отметил эксперт, работам по восстановлению моста будет предшествовать согласование проекта.

Крым Эвакуация Школы
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