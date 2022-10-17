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Приметы и советы

Жители Раменок смогут приобрести у города 33 машино-места

Евгений Белоусов
Город
Жители Раменок смогут приобрести у города 33 машино-места
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 26 Карта всех событий

Жители многоквартирного дома в столичных Раменках смогут воспользоваться преимущественным правом и приобрести напрямую у города 33 машино-места на подземном паркинге. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— В настоящее время идут заявочные кампании по 33 машино-местам площадью от 12,5 до 15,5 квадратного метра, которые будут реализованы на торгах по преимущественному праву. Все парковочные места расположены на подземной стоянке дома 26 на Мичуринском проспекте, — заявил он.

По словам главы департамента, приобрести по преимущественному праву можно машино-места, расположенные на подземных паркингах или в отдельно возведенных гаражных комплексах внутри одного микрорайона.

Процедуры по приобретению машино-мест напрямую у города проводятся онлайн. Нужно зарегистрироваться на электронной площадке и подать заявку. К ней необходимо приложить копию паспорта и необходимые документы, перечень которых есть на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что у столичных предпринимателей появится возможность приобрести на городских торгах здание под открытие кафе или ресторана на востоке города. Объект находится у главного входа в Измайловский парк рядом со станцией Соколиная Гора Московского центрального кольца и парковкой.

Еще один земельный участок площадью 215 соток для строительства объекта культурно-досугового назначения выставили на торги в ВАО.

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