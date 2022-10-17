«Россия спасает мир от хулиганов»: слова Путина о НАТО ужаснули британцев

Фото: Администрация президента РФ

Высказывание президента России Владимира Путина о риске «глобальной катастрофы» в случае прямого столкновения России и НАТО напугало читателей британской Daily Mail.

— Я думаю люди на Западе должны осознать, что среди наших элит есть поджигатели войны. США зарабатывают деньги на украинском кризисе, в то время как Россия всегда стремилась к миру, — заявил один из читателей.

С ним согласились и другие пользователи. Так, один из комментаторов заметил, что западные страны используют Киев как инструмент для противостояния с Москвой, а страдают от этого обычные люди.

Еще один комментатор справедливо заметил, что Россия никогда сама не «хулиганила». Наоборот, «Россия спасает мир от хулиганов», подчеркнул читатель британской газеты.

Другой читатель издания напомнил, что Путин всегда просил политиков Великобритании и США воспринимать его слова серьезно. Однако политики этих стран просто не могут извлекать выгоду из мирного времени, передает РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс де-факто уже принимает участие в конфликте на Украине. Чиновник подчеркнул, что вмешательство альянса в конфликт сделало положение Москвы существенно более тяжелым.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что у Киева практически нет шансов попасть в НАТО. Вероятнее всего, украинский лидер рассчитывает, что альянс решит пойти против своего устава ради борьбы с Россией, резюмировал эксперт.