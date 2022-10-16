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Песков заявил о фактическом участии НАТО в конфликте на Украине

Евгений Белоусов

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Песков заявил о фактическом участии НАТО в конфликте на Украине
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Североатлантический альянс (НАТО) де-факто уже принимает участие в конфликте на Украине. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело это киевский режим, а другое дело — это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка, — отметил он.

Чиновник подчеркнул, что вмешательство альянса в конфликт сделало положение Москвы существенно более тяжелым. Однако специальная операция все равно продолжается, все ее цели будут выполнены, сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

До этого Песков заявил, что для реализации переговорного процесса с Украиной Кремлю придется дождаться изменения позиции действующего главы государства Владимира Зеленского либо его преемника.

Зеленский 4 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что у Киева практически нет шансов попасть в НАТО. Вероятнее всего, украинский лидер рассчитывает, что альянс решит пойти против своего устава ради борьбы с Россией, резюмировал эксперт.

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