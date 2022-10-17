«Не будет никаких снежинок»: синоптики опровергли информацию о первом снеге в Москве 21 октября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Холодный антициклон в конце недели не даст возможности развиться облакам, из которых может выпасть снег в Москве. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 17 октября.

Накануне стало известно, что первые редкие снежинки с дождем возможны уже в пятницу, 21 октября.

— Мы видим процесс так, что у нас существенных осадков не ожидается… Может быть, где-то опустятся одна-две снежинки, но это еще не снег, — рассказала она.

По словам Поздняковой, 21 и 22 октября не ожидается ни первого снега, ни существенных осадков. По ее словам, погоду в эти дни определит антициклон, который хоть и будет холодным, но воспрепятствует появлению облаков. Эту информацию подтвердил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Не будет никаких снежинок. В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, без осадков, заморозки, — цитирует Тишковца РИА Новости.

В Московский регион придет похолодание, к середине следующей недели температура воздуха может стать ниже нуля. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» накануне поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.