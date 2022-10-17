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Приметы и советы

Названы продукты, помогающие сохранить здоровье печени

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы продукты, помогающие сохранить здоровье печени
Фото: Unsplash

Турецкий профессор и врач Онур Япрак перечислил продукты, которые помогут поддерживать печень в здоровом состоянии.

Специалист предупредил об опасности жировой болезни печени. С такой проблемой сталкиваются люди, имеющие лишний вес.

Причиной развития заболевания являются неправильный рацион питания и отсутствие физической активности в течение дня.

Врач посоветовал добавить в рацион 11 продуктов питания для здоровья печени. В их число вошли крестоцветные овощи, фундук, чеснок, куркума, артишоки и ягоды. Кроме того, необходимо есть рыбу, цельнозерновые продукты, овес, оливковое масло и пить кофе, передает Nation news.

До этого диетолог Елена Соломатина назвала продукт, который необходимо включить в рацион осенью. По словам специалиста, печень богата витамином D, что очень важно для иммунитета. Кроме того, в этом продукте много витамина A, который помогает регенерации кожи и слизистых, передает Царьград.

До этого врач-терапевт Лариса Алексеева также назвала «Вечерней Москве» напиток, который помогает избавиться от стресса. По ее мнению, успокоиться помогает один из видов чая.

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