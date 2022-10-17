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Современный спорткластер появился в Северном Бутове

Лейла Алиева
Город
Современный спорткластер появился в Северном Бутове
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Куликовская улица Карта всех событий

Современный спорткластер построили в столичном районе Северное Бутове. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, в границах улиц Куликовской и Ратной между двумя школами специалисты привели в порядок покрытие футбольного поля, заменили устаревшие трибуны, а также проложили дорожки для бега по периметру поля. Кроме того, обустроили раздевалки и установили спортивный комплекс в стиле «русский ниндзя» для развития координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса.

— По периметру спорткластера установили почти 30 новых опор освещения с энергоэффективными светильниками и дополнительно высадили около 700 кустарников, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось о завершении основных работ по благоустройству территорий возле МКНЦ имени А. С. Логинова. В зону благоустройства вошли участки шоссе Энтузиастов, Новогиреевской улицы и Терлецкого проезда.

Также завершилось благоустройство бульварной зоны микрорайона 1а в Митине. Специалисты расширили дорожно-тропиночную сеть и обновили покрытие тротуаров. Также были обустроены зоны отдыха с парковыми качелями и садовой мебелью оригинальных форм.

Спорт Строительство Район Северное Бутово
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