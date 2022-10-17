Фото: Минобороны РФ

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили местные власти в понедельник, 17 октября.

Как уточняется, помимо украинской столицы, сигналы воздушной тревоги прозвучали в Киевской, Черкасской, Черниговской, а также в Одесской, Николаевской и Полтавской областях страны.

— Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность, — цитирует РИА Новости сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

Также 17 октября стало известно о взрывах в центре Киева. Эти данные подтвердил мэр города Виталий Кличко, уточнив, что удар пришелся на Шевченковский район.

До этого власти Киевской области сообщили об объявленной воздушной тревоге в регионе. Отмечается, что аналогичный режим действовал также в Винницкой, Житомирской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

14 октября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях Украины.