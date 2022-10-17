Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Елена Самойлова
В мире
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: Минобороны РФ

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили местные власти в понедельник, 17 октября.

Как уточняется, помимо украинской столицы, сигналы воздушной тревоги прозвучали в Киевской, Черкасской, Черниговской, а также в Одесской, Николаевской и Полтавской областях страны.

— Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность, — цитирует РИА Новости сообщение главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

Также 17 октября стало известно о взрывах в центре Киева. Эти данные подтвердил мэр города Виталий Кличко, уточнив, что удар пришелся на Шевченковский район.

До этого власти Киевской области сообщили об объявленной воздушной тревоге в регионе. Отмечается, что аналогичный режим действовал также в Винницкой, Житомирской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

14 октября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях Украины.

Украина Оружие Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте