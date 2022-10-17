Пушкинский музей продлит время работы с 18 по 30 октября

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Главное здание Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина продлит время работы в период с 18 по 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 17 октября.

— С 18 по 30 октября главное здание Пушкинского музея будет работать для посетителей до 22:00. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих увидеть выставку «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых», — говорится в сообщении.

Кассы и вход в главное здание будут доступны для посетителей до 21:00. При этом режим работы экспозиции галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков не поменяется. Уточняется, что вход в главное здание будет работать 22 октября в обычном режиме до 20:00.

Выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» закроется уже через две недели, говорится в Telegram-канале музея.

Также Музей Победы продлил работу выставки «Обыкновенный нацизм» до 31 декабря. Для гостей подготовили более 300 экспонатов, среди которых трофеи националистических полков, взятые из расположения части в Мариуполе после капитуляции боевиков, тяжелое вооружение, бронежилеты, обмундирование. При этом многие предметы были привезены с территории Донбасса.