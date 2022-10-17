Решетников заявил об ослаблении курса рубля к 2025 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Согласно прогнозам Минэкономразвития, курс российской валюты к 2025 году упадет до 72 рублей за доллар. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил глава министерства Максим Решетников.

— При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10–15 процентов крепче, чем в среднем за 2016–2021 годы, — заметил министр.

По словам Решетникова, рост цен достигнет к концу года 12,4 процента, а в 2023 году инфляция составит 5,5 процента. ВВП страны в 2022 году сократится на 2,9 процента, а в следующем году — на 0,8 процента.

Министр уточнил, что повышение потребительского спроса будет обеспечено ростом доходов населения, передает слова Решетникова Интерфакс.

Российский рубль в ближайшие несколько месяцев сохранит статус одной из самых устойчивых валют. И лишь к концу года возможно небольшое проседание отечественной валюты по отношению к доллару. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал финансовый аналитик Юрий Юденков.

До этого Юденков заявил «Вечерней Москве», что небольшое подорожание доллара и евро возможно, однако не в самом ближайшем будущем. Кроме того, курс валют может измениться еще больше в случае, если Европа отменит часть санкций в отношении России.

По мнению собеседника «ВМ», в ближайшее время курс валют останется прежним, однако к зиме доллар и евро могут стать дороже. Как заметил эксперт, низкий курс валют связан с тем, что из-за санкций Россия ничего не покупает в Европе и поэтому не нуждается в иностранной валюте.