Стрельбу на военном полигоне открыли добровольцы из Таджикистана

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Стрельбу по российским военным на полигоне в Белгороде открыли добровольцы из Таджикистана. Об этом стало известно в понедельник, 17 октября.

По предварительным данным, злоумышленников звали Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов 1999 и 1998 годов рождения соответственно. В военную часть в селе Солоти Валуйского городского округа они приехали 11 октября, сообщает РБК.

Нападение на российских военнослужащих, о котором идет речь, произошло 15 октября. Двое жителей из «одной из стран СНГ» расстреляли добровольцев на военной базе под Белгородом. В результате погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Нападавшие были убиты ответным огнем.

Позже медики Белгородской области рассказали о состоянии здоровья раненых 16 октября.