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Стрельбу на военном полигоне открыли добровольцы из Таджикистана

Степан Жирнов
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Стрельбу на военном полигоне открыли добровольцы из Таджикистана
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Стрельбу по российским военным на полигоне в Белгороде открыли добровольцы из Таджикистана. Об этом стало известно в понедельник, 17 октября.

По предварительным данным, злоумышленников звали Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов 1999 и 1998 годов рождения соответственно. В военную часть в селе Солоти Валуйского городского округа они приехали 11 октября, сообщает РБК.

Нападение на российских военнослужащих, о котором идет речь, произошло 15 октября. Двое жителей из «одной из стран СНГ» расстреляли добровольцев на военной базе под Белгородом. В результате погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Нападавшие были убиты ответным огнем.

Позже медики Белгородской области рассказали о состоянии здоровья раненых 16 октября.

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