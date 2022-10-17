Дептранс рассказал, чему учат собак-проводников для работы в метро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Обучение собак в метро Москвы проходит под контролем специалистов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) и Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (ВОС). Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

После прохождения специальных тренировок животное запоминает, где находятся вход и выход на станции. Кроме того, собаку учат не бояться спускаться и подниматься на эскалаторе.

Кроме того, вскоре животное привыкает к шуму в метрополитене и большому количеству пассажиров. Обучение собак-проводников в метро — это еще один вид помощи маломобильным гражданам.

Четвероногие воспитанники Российской школы подготовки собак-проводников ВОС помогают ориентироваться не только на наземной инфраструктуре, но и в метро, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в сентябре текущего года в Москве возобновили обучение собак-проводников в метрополитене. При этом пассажирам столичной подземки напомнили о правилах взаимодействия с незрячими гражданами и собаками-поводырями.

Так, москвичам не стоит резко хватать и дергать за рукава незрячих и не рекомендуется подкармливать и брать за ошейник собаку-помощника.