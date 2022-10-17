Правительство России продлило программу семейной ипотеки до 2024 года

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Правительство России продлило действие программы семейной ипотеки до 1 июля 2024 года в случае рождения ребенка до конца следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина в понедельник, 17 октября.

— Льготная ипотека будет распространяться на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года. Срок заключения кредитного договора продлевается на год вперед — до 1 июля 2024 года, — говорится в сообщении.

Льготная ставка по программе составит до шести процентов, отмечается в Telegram-канале правительства. Отмечается, что максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов.

Согласно прогнозам, в следующем году программой смогут воспользоваться более 150 тысяч семей. Общий объем выданных займов, как ожидается, составит около триллиона рублей.

15 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно направит более 56 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы. Так, на программу семейной ипотеки выделят около 16,5 миллиарда рублей, а на «дальневосточную ипотеку» — пять миллиардов.