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Мобилизационный пункт в Театре Виктюка закроется в связи с завершением частичной мобилизации

Георгий Соланович
Город
Мобилизационный пункт в Театре Виктюка закроется в связи с завершением частичной мобилизации
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Стромынка, 6 Карта всех событий

Временный пункт мобилизации, расположенный в здании Театра Романа Виктюка, закрывается в связи с выполнением задач по частичной мобилизации в Москве. Об этом сообщил военком Преображенского района Сергей Тригилев в понедельник, 17 октября.

— Хотелось бы отметить большое количество москвичей, которые, не дожидаясь повесток, прибыли добровольцами в пункт отбора и пытались переубедить комиссию (притом что имели не самое хорошее здоровье) в том, что они годны и готовы служить, — передает слова Тригилева агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве. Он уточнил, что пункты сбора мобилизованных закрылись 17 октября в 14:00.

Глава города также подчеркнул, что посещение военкоматов в столице по мобилизационным повесткам больше не требуется. Он добавил, что город продолжит оказывать поддержку семьям мобилизованных и прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении.

В Москве работают горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах столицы были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

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