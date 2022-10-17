Почти четыре миллиона жителей Москвы сделали прививку от гриппа в 2022-м

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Почти четыре миллиона москвичей с начала сезона привились от гриппа. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

— На текущий период привито 3 926 636 человек, что составляет 31 процент от численности населения города. Из них дети — 1 230 696 человек (охват 56,5 процента), — говорится в сообщении.

Уточняется, что самым надежным способом защиты от гриппа остается вакцинация. Наиболее оптимальным временем для проведения данной процедуры является первая половина осени.

Своевременная вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом у 80–90 процентов людей, при этом болезнь у привитых протекает намного легче, с минимальным риском осложнений.

Наиболее эффективным при профилактике гриппа и ОРВИ считается комплексный подход, включающий специфическую (вакцинация) и неспецифическую (стимуляция иммунитета лекарственными средствами) защиту организма, а также наличие физической активности и соблюдение здорового образа жизни в целом, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

15 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране выявили первый случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2) в преддверии эпидемического подъема.

На текущий момент в России не выявлены другие вирусы гриппа, а ситуация со всеми респираторными инфекциями, фиксирующимися на территории РФ, продолжает оставаться стабильной.