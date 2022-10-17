Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Почти четыре миллиона жителей Москвы сделали прививку от гриппа в 2022-м

Евгений Жуков
Город
Почти четыре миллиона жителей Москвы сделали прививку от гриппа в 2022-м
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Почти четыре миллиона москвичей с начала сезона привились от гриппа. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

— На текущий период привито 3 926 636 человек, что составляет 31 процент от численности населения города. Из них дети — 1 230 696 человек (охват 56,5 процента), — говорится в сообщении.

Уточняется, что самым надежным способом защиты от гриппа остается вакцинация. Наиболее оптимальным временем для проведения данной процедуры является первая половина осени.

Своевременная вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом у 80–90 процентов людей, при этом болезнь у привитых протекает намного легче, с минимальным риском осложнений.

Наиболее эффективным при профилактике гриппа и ОРВИ считается комплексный подход, включающий специфическую (вакцинация) и неспецифическую (стимуляция иммунитета лекарственными средствами) защиту организма, а также наличие физической активности и соблюдение здорового образа жизни в целом, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

15 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране выявили первый случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2) в преддверии эпидемического подъема.

На текущий момент в России не выявлены другие вирусы гриппа, а ситуация со всеми респираторными инфекциями, фиксирующимися на территории РФ, продолжает оставаться стабильной.

Роспотребнадзор Вакцинация Москва Грипп
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте