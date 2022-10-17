Появились подробности гибели рабочего на севере Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Фестивальная улица, 15к1 Карта всех событий

Появились подробности о гибели рабочего в САО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 17 октября.

Трагедия произошла на Фестивальной улице в доме № 15 на строительном объекте. Мужчина упал в лифтовую шахту с высоты 24-го этажа.

От полученных травм рабочий скончался на месте. Головинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки, которую проводят по данному факту.

16 октября труп мужчины был найден в шахте лифта жилого дома на Свободном проспекте. По предварительным данным, погибший сам открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту.

Именно в этот момент лифт пришел в движение. Вскоре тело молодого человека извлекли из шахты лифта.