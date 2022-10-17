Спасатели потушили остатки упавшего в Ейске самолета Су-34

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Специалисты потушили остатки упавшего в Ейске военного самолета Су-34, эвакуация жильцов из прилегающих домов была отменена. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник, 17 октября.

— Как сообщили коллеги из МЧС, остатки самолета потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена, — сказал он.

В Telegram-канале Кондратьев добавил, что на данный момент пожарным удалось локализовать возгорание.

«Вечерняя Москва» собрала все подробности случившегося. Так, после крушения Су-34 загорелось разлившееся топливо, а огонь перекинулся на ближайший жилой девятиэтажный дом.

Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов рассказал «ВМ», могли ли пилоты увести падающий самолет из черты города. По его словам, вариабельность аварийных ситуаций в небе очень большая.