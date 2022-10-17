Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Спасатели потушили остатки упавшего в Ейске самолета Су-34

Александр Афонин
Происшествия
Спасатели потушили остатки упавшего в Ейске самолета Су-34
Фото: Telegram / Baza

Специалисты потушили остатки упавшего в Ейске военного самолета Су-34, эвакуация жильцов из прилегающих домов была отменена. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник, 17 октября.

— Как сообщили коллеги из МЧС, остатки самолета потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена, — сказал он.

В Telegram-канале Кондратьев добавил, что на данный момент пожарным удалось локализовать возгорание.

«Вечерняя Москва» собрала все подробности случившегося. Так, после крушения Су-34 загорелось разлившееся топливо, а огонь перекинулся на ближайший жилой девятиэтажный дом.

Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов рассказал «ВМ», могли ли пилоты увести падающий самолет из черты города. По его словам, вариабельность аварийных ситуаций в небе очень большая.

Краснодарский край Пожары Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Все мнения
О проекте