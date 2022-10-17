Военный летчик рассказал, могли ли пилоты увести из черты города падающий Су-34 в Ейске

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Су-34 потерпел крушение во дворе жилого дома в Ейске. Могли ли пилоты увести падающий самолет из черты города? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, вариабельность аварийных ситуаций в небе очень большая. Что именно случилось с упавшим в Ейске Су-34, покажет расследование. Однако уже сейчас можно утверждать: катапультирование — крайняя мера, к которой пилоты прибегают в последнюю очередь.

— При возгорании двигателя система управления самолетом может повредиться, — говорит собеседник «ВМ». — В таком случае пилотам остается только катапультироваться и надеяться, что под падающей машиной нет ничего жилого. Но бывает, что они борются и понимают, что самолет неуправляем, в самый последний момент. И из-за этого погибают.

Военный самолет упал в жилом массиве Ейска вечером 17 октября. Обоим пилотам удалось катапультироваться. По их словам, причиной крушения стал загоревшийся при взлете двигатель. По предварительным данным, в результате инцидента два человека погибли и еще 15 пострадали. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Прокуратура региона организовала проверку по факту падения самолета в Ейске. СК возбудил уголовное дело.