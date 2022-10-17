МЧС объявило о ликвидации открытого горения на месте крушения Су-34 в Ейске

Фото: Администрация Краснодарского края

Специалисты ликвидировали открытое горение на месте пожара в жилом доме в Ейске, где потерпел крушение военный самолет Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник, 17 октября.

— 21:15 — ликвидация открытого горения. В результате ЧС пострадало 25 человек. Из них четверо погибли, шестеро не выходят на связь, — говорится в сообщении.

В процессе тушения возгорания было задействовано более 410 человек и 105 единиц техники. Для оказания помощи гражданам на месте инцидента начали работу психологи.

Кроме того, была приведена в готовность авиация МЧС. Она поможет при эвакуации пострадавших жителей, говорится в Telegram-канале «МЧС России».

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что специалисты потушили остатки упавшего в Ейске военного самолета. Он добавил, что на данный момент пожарным удалось локализовать возгорание.

Все, что на данный момент известно об инциденте в Краснодарском крае, — в материале «ВМ». Так, экипаж, присутствовавший на борту судна, успел катапультироваться.