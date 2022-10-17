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Экспорт газа из России в Европу увеличился на 50 процентов с начала года

Александр Афонин
Экономика
Экспорт газа из России в Европу увеличился на 50 процентов с начала года
Фото: shutterstock

С января по сентябрь текущего года экспорт российского газа в Европу увеличился в полтора раза — до 15 миллиардов кубометров. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

— Речь идет о девяти месяцах года. В 2021 году было (импортировано — прим. «ВМ») всего почти 53 миллиарда кубометров газа, в 2022 году — почти 88 миллиардов кубометров. Что касается России, то (доля от общего импорта — прим. «ВМ») 20 процентов в прошлом году представляют собой 10 миллиардов кубометров, а 17 процентов этого года — 15 миллиардов кубометров, — сказал он.

Кроме того, наблюдается спад количества поставок Газпрома. Так, в начале года компания поставляла порядка 350 миллионов кубометров газа в сутки. Однако в настоящее время этот показатель составляет примерно 70 миллионов кубометров в сутки, передает «Коммерсантъ».

12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может переместить утраченный объем транзита газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турции. Лидер отметил, что такой шаг имеет экономическую целесообразность.

Помимо этого, южный маршрут значительно безопаснее, добавил он. При этом поврежденные нитки «Северных потоков», по словам Путина, можно отремонтировать.

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