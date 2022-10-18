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Компания SpaceX отозвала запрос к Пентагону о финансировании Starlink на Украине

Юлия Курганова
В мире
Компания SpaceX отозвала запрос к Пентагону о финансировании Starlink на Украине
Фото: shutterstock

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX отозвала обращение к Пентагону о финансировании работы системы спутниковой связи Starlink на Украине.

— SpaceX уже отозвала свой запрос о финансировании, — заявил он в понедельник, 17 октября, в соцсети Twitter, передает ТАСС.

Таким образом Маск прокомментировал статью в издании Politico о том, что Пентагон рассматривает возможность оплатить работу Starlink.

Маск сохранил за собой статус спонсора терроризма. Такое заявление 16 октября сделал посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник. По его словам, он не сомневался, что миллиардер выполнит требование Пентагона и продолжит бесплатно обслуживать спутниковую сеть Starlink на Украине. Мирошник заметил, что оборонное ведомство спонсировало многие проекты Маска, поэтому тот не мог отказать в помощи Киеву.

На своей странице в одной из соцсетей Маск признал, что вынужден поддерживать работу сети спутников на Украине себе в убыток. Он написал, что, несмотря на это, продолжит за свой счет помогать Украине, пока другие компании зарабатывают «миллиарды долларов» на налогоплательщиках. Он также добавил, что для обслуживания Starlink требуется меньше денежных средств, чем для приобретения нового спутника GPS.

Украина Пентагон Илон Маск SpaceX Деньги
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