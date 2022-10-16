Мирошник назвал Илона Маска спонсором терроризма из-за помощи Киеву

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Американский бизнесмен и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск сохранил за собой статус спонсора терроризма. Такое заявление в воскресенье, 16 октября, сделал посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

По словам дипломата, он не сомневался, что миллиардер выполнит требование Пентагона и продолжит бесплатно обслуживать спутниковую сеть Starlink на Украине. Мирошник заметил, что оборонное ведомство спонсировало многие проекты Маска, поэтому тот не мог отказать в помощи Киеву.

— Маск сохранил за собой, теперь уже официально, статус спонсора террористического режима. Еще и себе в убыток, — написал посол на своем канале в Telegram.

На своей странице в одной из соцсетей предприниматель признал, что вынужден поддерживать работу сети спутников на Украине себе в убыток. Илон Маск написал, что несмотря на это продолжит за свой счет помогать Украине, пока другие компании зарабатывают «миллиарды долларов» на налогоплательщиках. Он также добавил, что для обслуживания Starlink требуется меньше денежных средств, чем для приобретения нового спутника GPS.