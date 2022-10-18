Глава Минобороны Финляндии пригрозил отбирать имущество у граждан России

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В случае необходимости власти могут экспроприировать имущество, которое было приобретено российскими гражданами в Финляндии. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Кайкконен.

Он уточнил, что данная мера, предположительно, затронет объекты, которые находятся на территории, «важной для безопасности государства».

— Конечно, это возможно, если будет установлен риск и будут представлены основания. Такой инструмент у нас существует, — заявил глава ведомства в интервью изданию Aamulehti.

При этом Кайкконен не смог ответить на вопрос, рассматривается ли это решение в настоящее время.

— Не могу это комментировать, но могу подтвердить, что преимущественное право покупки уже применялось, — отметил министр обороны Финляндии.

Он добавил, что не все сделки россиян с недвижимостью в стране «представляют собой риски для безопасности».

Финляндия последней из приграничных с РФ государств Европейского союза закрыла свою границу для россиян. Власти страны называют эти меры «существенным ограничением въезда российских туристов» в страну. Они будут действовать до дальнейшего уведомления.