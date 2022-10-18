Москва выставила на торги два участка под строительство пищевых производств

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Два участка в московском поселении Щаповском под строительство пищевых производств выставлены на городские торги. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил министр правительства города, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— На одном (участке — прим. «ВМ») победитель торгов сможет возвести промышленный объект площадью 10 тысяч квадратных метров, на другом — производство общей площадью 11,4 тысячи квадратных метров, — уточнил министр.

По словам Гамана, прием заявок завершится 25 ноября. Сами аукционы пройдут уже 29 ноября, победителей определят на следующий день. По окончании строительства и регистрации права собственности арендаторы смогут перейти на долгосрочную аренду на 49 лет или оформить участки в собственность, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что у столичных предпринимателей появится возможность приобрести на городских торгах здание под открытие кафе или ресторана на востоке города. Объект находится у главного входа в Измайловский парк рядом со станцией Соколиная Гора Московского центрального кольца и парковкой.

Еще один земельный участок площадью 215 соток для строительства объекта культурно-досугового назначения выставили на торги в ВАО.