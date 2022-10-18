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Почти 400 тысяч вакансий доступно москвичам в базе службы занятости

Лейла Алиева
Город
Почти 400 тысяч вакансий доступно москвичам в базе службы занятости
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москвичам теперь могут предложить на 25 тысяч вакансий больше в столичной службе занятости. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 18 октября.

— В рамках сотрудничества с «Авито Работа» мы расширили агрегированную базу на 25 тысяч вакансий. Теперь она составляет почти 400 тысяч, — отметила она.

Большинство новых предложений подойдет для представителей рабочих профессий, среди которых инженеры-механики, технологи, монтеры пути, электрогазосварщики, автослесари, сантехники и другие специалисты. Кроме того, специалисты центра занятости проведут подробное интервью, чтобы помочь найти нужную вакансию, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в рамках образовательного проекта «Мама онлайн» подготовил новый онлайн-курс «Параллельные карьеры: и швец, и жнец? Молодец! Как сочетание нескольких профессиональных областей работает на ваше будущее».

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