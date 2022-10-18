Предприниматели смогут приобрести на торгах помещение в доме Шереметева

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

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До конца текущего года городское руководство выставит на торги помещение в историческом особняке XIX века — бывшем доходном доме А. Д. Шереметева. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 18 октября.

— После заключения договора победитель аукциона сможет использовать помещение практически под любой вид деятельности в рамках законодательства, — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Названное здание является частью ансамбля доходных домов, возведенных в конце XIX века архитектором Александром Мейснером по заказу графа Шереметева, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что два участка в московском поселении Щаповском под строительство пищевых производств выставлены на городские торги. По словам Максима Гамана, прием заявок завершится 25 ноября. Мероприятия состоятся уже 29 ноября, победителей определят на следующий день.

Еще один земельный участок площадью 215 соток для строительства объекта культурно-досугового назначения выставили на торги в ВАО.