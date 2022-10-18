В России выявили 9474 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 9474 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» во вторник, 18 октября.

За указанный период в России зафиксировали 91 летальный исход от коронавируса. При этом 1937 пациентов с диагностированным ковидом были госпитализированы.

После прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 20 252 человека, передает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне стало известно, что Роспотребнадзор планирует отменить тест на коронавирус для непривитых россиян, въезжающих в РФ из-за рубежа. Помимо этого, ведомство планирует осуществлять выборочное тестирование в пропускных пунктах через границу.

15 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявили первый случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2) в преддверии эпидемического подъема. По ее словам ситуация по всем респираторным инфекциям, фиксирующимся в стране, продолжает оставаться стабильной.