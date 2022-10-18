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Суд в России оштрафовал Amazon на четыре миллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Суд в России оштрафовал Amazon на четыре миллиона рублей
Фото: Unsplash

Суд в России оштрафовал Amazon на четыре миллиона рублей. Поводом послужил отказ компании удалить из одной из связанных с ней соцсетей фотографии с изображением способов совершения самоубийства. Об этом во вторник, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

По словам собеседника «ВМ», суд признал виновной Amazon.com, Inc. по части 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление запрещенной к распространению в РФ информации») и назначил компании наказание в виде штрафов в размере одного и трех миллионов рублей.

Поводом послужил отказ компании удалить из одной из связанных с ней соцсетей фотографии с изображением способов совершения самоубийства. Эти снимки обнаружил Роскомнадзор, который неоднократно просил удалить данную информацию.

Представители Amazon в суд не явились. Это первый случай привлечения в РФ этой компании к ответственности за запрещенный контент.

4 октября Таганский суд оштрафовал Twitch за неудаление контента на четыре миллиона рублей. Ранее суд уже штрафовал эту компанию: 30 августа на три миллиона рублей, 16 августа — на два миллиона рублей. Обе санкции заработаны по статье о неудалении запрещенного контента.

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