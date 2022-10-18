Андрей Бочкарев: Завершается облицовка здания для персонала восточного участка БКЛ метро

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Специалисты завершают архитектурно-отделочные работы в объединенном здании эксплуатационного персонала (ОЗЭП) в составе транспортно-пересадочного узла «Печатники». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 18 октября.

— Практически закончена внутренняя отделка шести наземных и одного подземного этажа ОЗЭП — покраска стен, укладка полов керамогранитной плиткой, монтаж подвесных потолков. Завершаются работы по облицовке фасада здания алюминиевыми панелями, ведется монтаж инженерных систем и оборудования, в том числе силовых и слаботочных кабелей, трубопроводов и воздуховодов, — рассказал он.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – один из операторов программы развития сети ТПУ, а также генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, во время проводимых работ специалисты уложат гранитную плитку, асфальт и озеленят территорию. Строительство здания обеспечит удобство для работы и отдыха персонала восточного участка БКЛ метро.

Также специалисты завершают работы по устройству архитектурного освещения второго вестибюля станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии метро.