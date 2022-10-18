Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: Завершается устройство архитектурного освещения второго вестибюля станции метро «Окружная»

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Завершается устройство архитектурного освещения второго вестибюля станции метро «Окружная»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты завершают работы по устройству архитектурного освещения второго вестибюля станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Монтаж инженерных систем практически выполнен — прокладывают кабели и монтируют архитектурное освещение. Конструкция представляет собой сетчатый подвесной потолок со светодиодными светильниками и напоминает звездное небо, — отметил он.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, в вестибюле уже установили семь эскалаторов. Также специалисты завершили укладку пола гранитом, а стены продолжают отделывать мрамором, в кассовом зале устанавливают витражи.

До этого Бочкарев сообщил о появлении метромостов между БКЛ и электродепо «Аминьевское». Он отметил, что однопутный мост длиной 475 метров начнется от наземной рамповой части соединительной ветки.

Строительство Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте