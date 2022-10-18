Андрей Бочкарев: Завершается устройство архитектурного освещения второго вестибюля станции метро «Окружная»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты завершают работы по устройству архитектурного освещения второго вестибюля станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Монтаж инженерных систем практически выполнен — прокладывают кабели и монтируют архитектурное освещение. Конструкция представляет собой сетчатый подвесной потолок со светодиодными светильниками и напоминает звездное небо, — отметил он.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, в вестибюле уже установили семь эскалаторов. Также специалисты завершили укладку пола гранитом, а стены продолжают отделывать мрамором, в кассовом зале устанавливают витражи.

До этого Бочкарев сообщил о появлении метромостов между БКЛ и электродепо «Аминьевское». Он отметил, что однопутный мост длиной 475 метров начнется от наземной рамповой части соединительной ветки.