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Собянин: Москва традиционно станет хозяйкой национального чемпионата «Абилимпикс»

Евгений Белоусов
Город
Собянин: Москва традиционно станет хозяйкой национального чемпионата «Абилимпикс»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» пройдет в Гостином Дворе с 28 по 31 октября. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Международное движение «Абилимпикс» помогает людям с ограниченными возможностями здоровья в выборе профессии, социализации и трудоустройстве. Участники чемпионата смогут напрямую пообщаться с работодателями, — рассказал мэр.

По словам Собянина, в соревнованиях примут участие больше тысячи человек из разных регионов России. Около 700 волонтеров окажут поддержку участникам чемпионата.

Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина

Соревнования проводятся с 2015 года. Все это время сборная Москвы занимает первое место по количеству медалей, написал Собянин в своем Telegram-канале.

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