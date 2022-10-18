Офис Зеленского сообщил о критической ситуации с энергетикой на Украине после ударов

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В связи с ударами по всей Украине в стране возникла критическая ситуация с энергоснабжением. Об этом во вторник, 18 октября, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

— У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого, — отметил он.

По словам исполнительного директора украинской компании ДТЭК Дмитрия Сахарука, боеприпасы попали по двум теплоэлектростанциям. В результате чего были зафиксированы значительные разрушения критически важных объектов для функционирования станций. При этом он добавил, что некоторые из таких объектов обстреливают по нескольку раз, поэтому восстановить их оперативно не удастся, передает РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что с 10 октября 30 процентов электростанций в стране были разрушены. Также он подчеркнул, что после этого не осталось никакой возможности для проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

В этот же день мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о серии взрывов в городе. Кроме того, руководство городского метро сообщило об остановке движения поездов из-за обстрелов.