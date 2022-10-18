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Остановку «Улица Александры Монаховой, 61» перенесут с 19 октября из-за строительства дороги

Александр Афонин
Город
Остановку «Улица Александры Монаховой, 61» перенесут с 19 октября из-за строительства дороги
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой Карта всех событий

С 19 октября будет перенесена остановка «Улица Александры Монаховой, 61» для автобусов маршрутов №288, 313, 636, 895 и 967. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 19 октября переносится остановка «Улица Александры Монаховой, 61» для маршрутов 288, 313, 636, 895 и 967, — говорится в сообщении.

Так, для маршрутов, проезжающих в сторону коммунарки, она переместится на 130 метров вперед. Для автобусов следующих к метро «Бунинская аллея» — на 70 метров назад. Уточняется, что решение связано со строительством дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне стало известно, что специалисты оборудовали около 2,8 тысячи автобусов Москвы линейными маршрутными схемами. На подобных изображениях пассажиры могут ознакомиться с маршрутом, возможными пересадками на другой транспорт, а также вокзалами и аэропортами.

С 17 октября трамвай № 34 объединился с маршрутом № 11. Уточняется, что работа отдельного маршрута более не потребуется из-за закрытия поликлиники № 64.

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